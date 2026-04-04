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Dos reclusos se fugaron de cárcel de Artigas; uno fue recapturado y el otro sigue prófugo

Julio Pais Gonzalez permanece prófugo, estaba privado de libertad por hurto en grado de tentativa y le restaba aproximadamente un mes para recuperar la libertad.

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Dos personas privadas de libertad se fugaron de la Unidad 21 de Pintado Grande, en Artigas, según informó el corresponsal de Subrayado en el departamento Sergio Martínez.

El director de la unidad, comisario Fernando Piastri, dijo a Subrayado que la fuga ocurrió próximo a las 9 horas del viernes, luego de los controles realizados a las 7 horas.

Los reclusos se encontraban en el patio y, aprovechando una merma de personal debido a licencias y descansos incrementados por la Semana de Turismo, saltaron el perímetro y se dieron a la fuga.

Ministerio del Interior
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En total fueron dos los fugados, uno de ellos, Alexander Díaz de los Santos, quien estaba recluido por tentativa de rapiña, fue recapturado.

El otro interno, identificado como Julio Pais Gonzalez, permanece prófugo. Estaba privado de libertad por hurto en grado de tentativa, había cumplido una pena previa y cursaba otra, de la cual le restaba aproximadamente un mes para recuperar la libertad.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación se indicó que se iniciaron las investigaciones internas correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.

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