RECIBÍ EL NEWSLETTER

Capturaron a recluso que se fugó de la cárcel de Rocha; durante su huída robó dinero en vivienda de zona rural

Juan Alfredo Guerra Borda, de 29 años, estaba recluido desde el 2025 por violencia privada, receptación, porte y tenencia de armas, entre otros delitos.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Capturaron a un privado de libertad que se había fugado de la cárcel de Rocha y que durante su huída cometió un robo en una zona rural.

Juan Alfredo Guerra Borda, de 29 años, poseedor de antecedentes penales, se fugó en las últimas horas de la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nro. 22, pero fue detenido luego de un operativo policial.

Se encontraba recluido desde el mes de octubre del 2025 por violencia privada, receptación, porte y tenencia de armas, entre otros delitos.

siniestro fatal en florida: justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropello a familia de durazno
Seguí leyendo

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno

La Policía dispuso un operativo de cierre de caminos y aplicó los protocolos respectivos, logrando la captura en horas de la madrugada del lunes, en una zona cercana a la Terminal de Ómnibus de Rocha.

En el transcurso de las actuaciones, el delincuente protagonizó un ilícito en una zona rural, robó dinero de una vivienda y otros elementos, parte de los cuales ya fueron recuperados.

Enterada la Justicia y Fiscalía, dispusieron que fuera derivado nuevamente al centro de reclusión.

Temas de la nota

Lo más visto

video
OTRO ADULTO MUY GRAVE

Siniestro en Florida: murieron cuatro personas de una familia; dos niños de 2 y 9 años, y sus padres
Transporte

Desde abril habrá una nueva línea de ómnibus en Montevideo: mirá su recorrido
Precipitaciones

Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
BELSO RODRÍGUEZ

Florida: vocero de Policía Caminera dijo que hay "indicios de una alta velocidad de desplazamiento" en el choque con cuatro fallecidos
fueron condenados

Detienen a dos hombres por el robo de un auto y descubren que la dueña lo había simulado para cobrar el seguro

Te puede interesar

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno
ESTÁ EMPLAZADO

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno
Un delincuente intentó rapiñar a un repartidor y fue detenido por el trabajador y un vecino que resultaron baleados video
NUEVO PARÍS

Un delincuente intentó rapiñar a un repartidor y fue detenido por el trabajador y un vecino que resultaron baleados
El narco Sebastián Marset declara este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos
EN VIRGINIA

El narco Sebastián Marset declara este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos

Dejá tu comentario