Capturaron a recluso que se fugó de la cárcel de Rocha; durante su huída robó dinero en vivienda de zona rural

Capturaron a un privado de libertad que se había fugado de la cárcel de Rocha y que durante su huída cometió un robo en una zona rural.

Juan Alfredo Guerra Borda, de 29 años, poseedor de antecedentes penales, se fugó en las últimas horas de la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nro. 22, pero fue detenido luego de un operativo policial.

Se encontraba recluido desde el mes de octubre del 2025 por violencia privada, receptación, porte y tenencia de armas, entre otros delitos.

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La Policía dispuso un operativo de cierre de caminos y aplicó los protocolos respectivos, logrando la captura en horas de la madrugada del lunes, en una zona cercana a la Terminal de Ómnibus de Rocha.

En el transcurso de las actuaciones, el delincuente protagonizó un ilícito en una zona rural, robó dinero de una vivienda y otros elementos, parte de los cuales ya fueron recuperados.

Enterada la Justicia y Fiscalía, dispusieron que fuera derivado nuevamente al centro de reclusión.