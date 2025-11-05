Dos reclusos comandaban una organización dedicada al tráfico de drogas, armas y otros delitos; fueron condenados

Cuatro personas, entre ellas, dos reclusos y dos mujeres, fueron condenadas y otra fue imputada por delitos vinculados tráfico de drogas , rapiña y tráfico de armas y municiones tras varios allanamientos en Rivera y en Montevideo.

La indagatoria de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de la Policía de Rivera y de la Fiscalía de 3º turno del departamento, estableció que desde la cárcel dos reclusos dirigían y coordinaban actividades de microtráfico de drogas, tráfico de armas y otros delitos a través de colaboradores afuera del establecimiento.

El lunes, se realizaron varios allanamientos en Montevideo y en varias casas de los barrios Bella Vista y Lagunón de Rivera, donde fueron detenidas dos mujeres de 19 y 26 años, esta última con antecedentes penales.

Las detenidas y los dos reclusos fueron conducidos ante la Justicia. Tras la instancia judicial, se dispuso la condena de ambas por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida en grado de acto preparatorio, rapiña agravada por el uso de arma y la pluriparticipación, tráfico interno de arma de fuego y municiones, y asociación para delinquir a penas de 2 años y de 18 meses de prisión, respectivamente.

En tanto, los reclusos de 23 y 28 años fueron condenados por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, rapiña agravada por la pluriparticipacion y por el uso de arma, asociación para delinquir y un delito continuado de tráfico interno de arma de fuego y municiones a penas de 5 años y 2 meses, y 2 años de cárcel.

Además, se imputó a E.M.O. por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, en calidad de autor.