Policía de Canelones investiga de oficio disturbios entre jóvenes en Parque Miramar, que trascendieron por redes

La Policía de Canelones investiga disturbios entre jóvenes que se generaron en Parque Miramar, en la madrugada del sábado 1 de noviembre, y cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales y “motivaron la intervención policial de oficio”, informó la Jefatura en un comunicado.

En el comunicado oficial, la Jefatura afirmó que esa madrugada en la que se suscitaron los hechos recibieron un llamado por ruidos y disturbios, concurrieron al lugar y no se constató al llegar. Tampoco recibieron denuncias en la seccional de la zona, por personas heridas.

“Se está trabajando para determinar si el evento o congregación de jóvenes, que originó los disturbios, contaba con la debida autorización y registro ante las autoridades competentes. Se están utilizando las imágenes que circulan en redes sociales y otros elementos probatorios para lograr la identificación plena de los responsables de las agresiones y disturbios”, agregó la Policía.

Las identificaciones que se logren con las imágenes viralizadas serán derivadas a Fiscalía de Ciudad de la Costa.

Temas de la nota Canelones

Parque Miramar