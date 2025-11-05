RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICÓ JEFATURA

Policía de Canelones investiga de oficio disturbios entre jóvenes en Parque Miramar, que trascendieron por redes

"Se están utilizando las imágenes que circulan en redes sociales y otros elementos probatorios para lograr la identificación plena de los responsables", informó la Jefatura.

disturbios-parque-miramar-capturas-redes-sociales

La Policía de Canelones investiga disturbios entre jóvenes que se generaron en Parque Miramar, en la madrugada del sábado 1 de noviembre, y cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales y “motivaron la intervención policial de oficio”, informó la Jefatura en un comunicado.

En el comunicado oficial, la Jefatura afirmó que esa madrugada en la que se suscitaron los hechos recibieron un llamado por ruidos y disturbios, concurrieron al lugar y no se constató al llegar. Tampoco recibieron denuncias en la seccional de la zona, por personas heridas.

“Se está trabajando para determinar si el evento o congregación de jóvenes, que originó los disturbios, contaba con la debida autorización y registro ante las autoridades competentes. Se están utilizando las imágenes que circulan en redes sociales y otros elementos probatorios para lograr la identificación plena de los responsables de las agresiones y disturbios”, agregó la Policía.

joven de 19 anos imputado por colaborar con su hermano en un homicidio en ciudad 18 de mayo
Seguí leyendo

Joven de 19 años imputado por colaborar con su hermano en un homicidio en Ciudad 18 de Mayo

Las identificaciones que se logren con las imágenes viralizadas serán derivadas a Fiscalía de Ciudad de la Costa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Imputaron a Luis Alberto Betito Suárez por posesión de sustancias estupefacientes video
DETENIDO EL MARTES

Imputaron a Luis Alberto "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente video
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz
LA PAZ

Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

Dejá tu comentario