Cámaras lo captaron arrojando piedras a policías durante festejos de Nacional y fue condenado

Hay un tercer condenado por los incidentes durante los festejos de los 127 años de Nacional en mayo. Se trata de un hombre registrado por cámaras cuando levantaba piedras y las arrojaba a la Policía.

Los investigadores también constataron que era uno de los ocupantes de un auto que atropelló a efectivos, dejándolos lesionados.

Los incidentes fueron reconstruidos a través de las cámaras corporales de los policías, así como de videovigilancia. Además, hubo declaraciones de las víctimas.

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“Durante el operativo de seguridad desplegado para controlar los festejos, un grupo de personas comenzó a provocar disturbios y a atacar a los efectivos policiales con piedras, botellas y otros objetos contundentes mientras estos intentaban restablecer el orden”, señala la Fiscalía en un comunicado.

“El ahora condenado fue registrado en reiteradas oportunidades recogiendo piedras de la vía pública y arrojándolas contra los efectivos policiales. Según la investigación, las filmaciones muestran al hombre realizando esta conducta en al menos cuatro ocasiones”, añade el texto.

Hubo allanamientos, incautaciones y pericias a dispositivos electrónicos, que permitieron identificar a involucrados. Hasta el momento las condenas fueron contra tres de estos.

En este caso, los delitos son lesiones personales agravadas y un delito de atentado agravado, ambos en régimen de reiteración real. Debe cumplir 10 meses de arresto domiciliario total con tobillera y 10 de libertad a prueba. Tiene autorización para ir a trabajar.