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EL DÍA DE LOS 127º DEL CLUB

Cámaras lo captaron arrojando piedras a policías durante festejos de Nacional y fue condenado

Es el tercer condenado en esta causa. Deberá cumplir arresto domiciliario por 10 meses y luego libertad a prueba.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Hay un tercer condenado por los incidentes durante los festejos de los 127 años de Nacional en mayo. Se trata de un hombre registrado por cámaras cuando levantaba piedras y las arrojaba a la Policía.

Los investigadores también constataron que era uno de los ocupantes de un auto que atropelló a efectivos, dejándolos lesionados.

Los incidentes fueron reconstruidos a través de las cámaras corporales de los policías, así como de videovigilancia. Además, hubo declaraciones de las víctimas.

Foto: Subrayado.
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Condenaron a un segundo hombre implicado en disturbios durante los festejos de Nacional en mayo

“Durante el operativo de seguridad desplegado para controlar los festejos, un grupo de personas comenzó a provocar disturbios y a atacar a los efectivos policiales con piedras, botellas y otros objetos contundentes mientras estos intentaban restablecer el orden”, señala la Fiscalía en un comunicado.

“El ahora condenado fue registrado en reiteradas oportunidades recogiendo piedras de la vía pública y arrojándolas contra los efectivos policiales. Según la investigación, las filmaciones muestran al hombre realizando esta conducta en al menos cuatro ocasiones”, añade el texto.

Hubo allanamientos, incautaciones y pericias a dispositivos electrónicos, que permitieron identificar a involucrados. Hasta el momento las condenas fueron contra tres de estos.

En este caso, los delitos son lesiones personales agravadas y un delito de atentado agravado, ambos en régimen de reiteración real. Debe cumplir 10 meses de arresto domiciliario total con tobillera y 10 de libertad a prueba. Tiene autorización para ir a trabajar.

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