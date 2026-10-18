Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija, en el barrio La Teja, en la mañana de este domingo.
Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija en su casa en La Teja, en la mañana de este domingo
Cuando los efectivos llegaron al lugar, la mujer estaba en etapa avanzada del trabajo de parto, por lo que su hija nació allí y ambas fueron trasladadas luego al Hospital del Cerro.
Los efectivos llegaron al lugar tras un llamado a móvil policial. Una vez en la vivienda, constataron que la mujer estaba en etapa avanzada del trabajo de parto, por lo que le brindaron la asistencia durante las contracciones y, a las 6:05 de la mañana, nació la niña.
Los Policías realizaron las maniobras primarias, constataron buen estado general de la madre y la recién nacida, y las trasladaron hasta el Hospital del Cerro, donde fueron asistidas por personal médico.
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