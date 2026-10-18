RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija en su casa en La Teja, en la mañana de este domingo

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la mujer estaba en etapa avanzada del trabajo de parto, por lo que su hija nació allí y ambas fueron trasladadas luego al Hospital del Cerro.

policias-asistieron-parto

Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija, en el barrio La Teja, en la mañana de este domingo.

Los efectivos llegaron al lugar tras un llamado a móvil policial. Una vez en la vivienda, constataron que la mujer estaba en etapa avanzada del trabajo de parto, por lo que le brindaron la asistencia durante las contracciones y, a las 6:05 de la mañana, nació la niña.

Los Policías realizaron las maniobras primarias, constataron buen estado general de la madre y la recién nacida, y las trasladaron hasta el Hospital del Cerro, donde fueron asistidas por personal médico.

un policia de caminera baleo a su hija de 21 anos y lesiono a su hijo de 15 durante una discusion familiar
Seguí leyendo

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar

Temas de la nota

Lo más visto

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
FUE REMOLCADA HASTA PREFECTURA

Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales
CONSULTÓ POR FIEBRE

Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

Te puede interesar

Argentina emitió Alerta Sofía en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
ALERTA AMBER EN URUGUAY SIGUE VIGENTE

Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
CASAVALLE

Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto video
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto

Dejá tu comentario