Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija en su casa en La Teja, en la mañana de este domingo

Dos policías asistieron a una mujer en el parto de su hija, en el barrio La Teja, en la mañana de este domingo.

Los efectivos llegaron al lugar tras un llamado a móvil policial. Una vez en la vivienda, constataron que la mujer estaba en etapa avanzada del trabajo de parto, por lo que le brindaron la asistencia durante las contracciones y, a las 6:05 de la mañana, nació la niña.

Los Policías realizaron las maniobras primarias, constataron buen estado general de la madre y la recién nacida, y las trasladaron hasta el Hospital del Cerro, donde fueron asistidas por personal médico.

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