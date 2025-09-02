Dos personas en arresto domiciliario por pintura robada por los nazis que estaba en un apartamento en Argentina

La justicia argentina colocó en arresto domiciliario a la hija y el yerno del fallecido dueño de una casa cuyo aviso de venta reveló que albergaba una pintura presuntamente robada durante el régimen nazi, informó este martes el fiscal del caso.

La medida judicial fue tomada por 72 horas a la espera de una audiencia de acusación luego de varios allanamientos sin resultados para dar con la obra de arte.

Se trata del yerno y la hija de Friedrich Kadgien, conocido en su época como el 'mago de las finanzas' de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fallecido en Argentina en 1978.

La fiscalía detalló en un comunicado que el lunes se realizaron cuatro allanamientos en busca de la obra pero que "hasta el momento el cuadro buscado no fue encontrado ni fue entregado en sede judicial".

La obra fue identificada por el diario neerlandés AD a través de una fotografía tomada de una casa en venta en Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, perteneciente a la familia Kadgien.

La pintura, cuya autenticidad debe comprobarse, sería "retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker.

De acuerdo al diario La Nación, la pareja admitió en un escrito judicial que son los poseedores de la obra de arte y la reclaman como parte de su patrimonio al entender que cualquier causa respecto a la pintura está prescripta.

El abogado de ambos, Carlos Murias, dijo que buscan imputar a sus clientes por "encubrimiento de contrabando", lo que consideró "una figura extraña de un delito prescripto", en declaraciones a la prensa de Mar del Plata.

La fiscalía informó que "en el marco del operativo desarrollado en la casa de la hermana de la mujer investigada se secuestraron dos cuadros que, de acuerdo a la mirada de los expertos en Artes Visuales convocados especialmente, podrían ser de 1800".

"Las obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial" añadió.

En la búsqueda de la obra intervienen Interpol y la policía federal argentina. Se cree que fue retirada tras la difusión de las fotos.

Los herederos del coleccionista neerlandés están determinados a recuperar el cuadro que figura en una lista internacional de obras de arte desaparecidas.

