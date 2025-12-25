RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONSECUENCIAS DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES

Dos perros del refugio de Plataforma Animalista murieron de paros cardíacos a causa de la pirotecnia

"No se pudo con estos animales así. Fallecen de esta forma inesperada producto del ruido de las explosiones", dijo Karina Kokar, una de las referentes de la organización. Pidió mayor conciencia y comprensión de cara al 31 de diciembre.

Karina Kokar, de Plataforma Animalista, dijo a Subrayado que la percepción sobre el uso de fuegos artificiales en las fiestas de Nochebuena y Navidad fue dispar a nivel país, con lugares en los que se notó una menor cantidad que en años anteriores y en otros, lo contrario, mucha más pirotecnia.

Sobre la muerte de dos perritos en el refugio de Plataforma Animalista, Kokar indicó que los animales fallecieron a raíz de paros cardíacos por la pirotecnia. "No se pudo con estos animales así. Fallecen de esta forma inesperada producto del ruido de las explosiones", detalló.

Kokar también habló de decenas de animales perdidos con pedidos de ayuda para ubicar a perros y gatos extraviados o para dar con las familias de mascotas que fueron encontradas perdidas.

La animalista notó que hasta el 23 de diciembre prácticamente no se vieron puestos de pirotecnia en la calle, y que empezaron a aparecer a partir de esa fecha. "El 23 y 24 aparecieron por todos lados en cada esquina", afirmó. "No sabemos qué tipo de controles hubo, si los hubo, qué se estaba vendiendo allí", agregó.

Desde la organización, pidieron que de cara al 31 de diciembre y 1º de enero que las personas tomen mayor conciencia y que comprenda que el ruido de la pirotecnia mata a animales y que personas sufren. "Es una situación horrible. Para nosotros realmente no son fiestas, para nosotros, animalistas, para familiares de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista)", concluyó.

