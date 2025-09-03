Bomberos: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar, están pasando acá y a nuestros vecinos"

La vocera de Bomberos Victoria Barboza hizo un llamado a la población para extremar los cuidados y tomar todas las precauciones en el hogar a la hora de encender estufas o calentadores, y mantener en condiciones las instalaciones eléctricas.

Barboza habló así tras la muerte este miércoles de mañana de un niño, cuatro adolescentes y dos adultos en el incendio de una casa en Villa Española .

“Es un llamado a la población a concientizarnos de lo importante que es el cuidado en nuestro hogar, de lo importante y la responsabilidad también que tenemos en el hogar. Sin duda que a nosotros nos afecta porque no es solamente pérdidas materiales, son vidas que hay detrás, en este caso son siete vidas" , dijo Barboza en rueda de prensa.

Y finalizó: "Es un llamado a accionar, un llamado al papel de responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra propia seguridad y en la seguridad de quienes viven con nosotros. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, y no solamente pasan en otros países, en otros departamentos. Están pasando acá y a nuestros vecinos, entonces es necesario que tomemos acción".

