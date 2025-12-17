RECIBÍ EL NEWSLETTER
COAUTORES DE HOMICIDIO AGRAVADO

Dos imputados por el homicidio de un hombre hallado muerto días después del crimen en su casa de Peñarol

La víctima estuvo cuatro días muerta sin que nadie lo supiera. Los atacantes escaparon con un televisor y un celular. Un hombre de 38 años y una joven de 22 fueron identificados y detenidos.

hombre-asesinado-en-jardines-de-peñarol-foto-guillermo-lorenzo

Un hombre de 38 años y una joven de 22, ambos con antecedentes penales, fueron imputados este miércoles por el homicidio de Carlos Alberto Escobar, el hombre de 63 años que fue hallado muerto en la tarde del martes 9 de diciembre en su casa de Camino Manuel Fortet y Hudson, entre Peñarol y Colón.

La víctima estuvo cuatro días muerta dentro de su casa sin que nadie lo supiera hasta que fue hallada, cuando su ausencia llamó la atención.

La investigación policial determinó que el hombre y la mujer ingresaron a la vivienda con la intención de robar, pero dentro de la casa hubo un forcejeo. Carlos fue apuñalado y asesinado. Los atacantes escaparon con un televisor y un celular.

policia allano una casa en paso de los toros y encontro a un joven asesinado, con cortes en el cuello
Policía Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de evidencias y el personal del Departamento de Homicidios se hizo cargo de la investigación del caso. La Policía identificó a los autores del hecho y este martes se libró la orden de captura contra el hombre, que fue detenido en la tarde en la zona del crimen. El hombre de 38 años tiene antecedentes penales por hurto, el último de 2020.

En tanto, la joven de 22 años, con un antecedente por lesiones personales de 2024, fue detenida este miércoles en el barrio Peñarol.

El juez penal de 39º turno, Eduardo Pereyra, dispuso la imputación de ambos como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 16 de junio de 2026.

La Policía logró recuperar el televisor y el celular robados el día del asesinato.

