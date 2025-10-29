La Policía detuvo a un venezolano por el homicidio de un hombre en el Cerrito de la Victoria

Efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía detuvieron a un ciudadano venezolano en el marco de la investigación de un homicidio ocurrido en Cerrito de la Victoria .

El viernes pasado, un hombre de 25 años sin antecedentes penales fue asesinado a tiros en la intersección de Rafael Hortiguera y Francisco Romero. Fue sobre las diez de la noche cuando el ocupante de una moto pasó y, sin mediar palabra, le disparó directamente.

El hombre fue trasladado en un patrullero a un centro asistencial, donde murió producto de una herida de arma de fuego al costado de la cara.

El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Policía que cinco días después dio con el presunto autor del asesinato. En las últimas horas, los efectivos detuvieron a un hombre de 25 años, sin antecedentes penales, de ciudadanía venezolana en el Cerrito, el mismo barrio donde ocurrió el crimen.

La Policía lo encontró tras realizar allanamientos en la zona y dar con este hombre que, para los efectivos, es quien disparó. También creen que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas entre los dos hombres.

Ahora, fue puesto a disposición de la Fiscalía para resolver su situación judicial.