Dos hombres y una mujer con alerta roja de Interpol fueron extraditados a Brasil

Dos hombres y una mujer que contaban con alerta roja de Interpol y había sido detenidos en Uruguay fueron extraditados este jueves por personal de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol a Brasil.

Los extraditados fueron un brasileño que cumplió pena en Uruguay por asociación para delinquir y tras ser liberado fue enviado a Brasil, donde estaba requerido por hurto. Además, un uruguayo y una brasileña, buscados por asociación para el tráfico de drogas en la ciudad de Quaraí, frontera con Uruguay. Ambos habían sido detenidos en un control de rutina en Artigas.

La información oficial da cuenta que la pareja integra la organización criminal "Os Manos", originaria en Río Grande del Sur y con presencia en varios estados de Brasil y países vecinos, vinculada al narcotráfico, hurtos y delitos violentos.

En las operaciones de extradición participaron la Fuerza Aérea y el apoyo del Grupo de Respuesta Táctica de la Jefatura de Policía de Rivera.

