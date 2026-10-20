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MAROÑAS

Dos hombres ingresaron a un supermercado, redujeron a las cajeras y se robaron dinero y cigarrillos

La rapiña ocurrió en 8 de Octubre y Vicenza, a las 7:59 de este martes. Uno estaba armado. La Policía busca a los responsables.

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Rapiñaron un supermercado en Maroñas. Ocurrió sobre las 7:59, en avenida 8 de Octubre y Vicenza.

La rapiña fue cometida por dos hombres, que ingresaron al supermercado, y uno de los dos tenía un arma de fuego.

Redujeron a tres cajeras, robaron dinero y cigarrillos, y se dieron a la fuga en moto.

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No hubo lesionadas. Investigan para dar con los autores.

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