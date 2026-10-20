Rapiñaron un supermercado en Maroñas. Ocurrió sobre las 7:59, en avenida 8 de Octubre y Vicenza.
Dos hombres ingresaron a un supermercado, redujeron a las cajeras y se robaron dinero y cigarrillos
La rapiña ocurrió en 8 de Octubre y Vicenza, a las 7:59 de este martes. Uno estaba armado. La Policía busca a los responsables.
La rapiña fue cometida por dos hombres, que ingresaron al supermercado, y uno de los dos tenía un arma de fuego.
Redujeron a tres cajeras, robaron dinero y cigarrillos, y se dieron a la fuga en moto.
Seguí leyendo
Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
No hubo lesionadas. Investigan para dar con los autores.
Temas de la nota
Lo más visto
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA
Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto
EMPRESARIALES
Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
"Tiro solo una pequeña idea"
"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
seis años en inisa
Dejá tu comentario