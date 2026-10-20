Uruguay se suma a campaña de concientización de Interpol sobre riesgo de estafas con inteligencia artificial

Uruguay se suma a la campaña internacional de Interpol que advierte sobre el riesgo de estafas realizadas mediante alteraciones hechas con inteligencia artificial.

Deepfake, es una campaña mundial frente a una amenaza delictiva en plena expansión. Plantea la dificultad para distinguir entre imágenes, videos y audios generados por IA y los que son reales.

La campaña está compuesta por tres videos cortos generados por inteligencia artificial, que representan como los medios sintéticos, se pueden utilizar para realizar estafas.

Seguí leyendo "Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez

Entre los delitos más comunes se encuentran los fraudes financieros, la suplantación de identidad, las estafas sentimentales, la extorsión, la generación de material de abuso sexual y desinformación.

Actualmente, cada vez más ciudadanos particulares son afectados por estas prácticas.

Entre las principales recomendaciones se sugiere prestar atención a contacto no solicitados, que mencionan la urgencia, o emplean manipulación emocional, sugieren métodos de pago inusuales, o se genera una relación virtual acelerada.

Ante sospechas se sugiere mantener la calma y el escepticismo, verificar por cuenta propia lo que se afirma en la comunicación, denunciar de inmediato ante las autoridades policiales locales, generar una "palabra clave" secreta con familiares o amigos, la protección de las cuentas con métodos de autenticación, y a las empresas, establecer una capacitación obligatoria sobre estafas con deepfakes, vishing y tácticas de ingeniería social, además de crear protocolos seguros y mantener los software actualizados.