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DEEPFAKE

Uruguay se suma a campaña de concientización de Interpol sobre riesgo de estafas con inteligencia artificial

La campaña mundial plantea una amenaza delictiva en plena expansión y la dificultad para distinguir entre imágenes, videos y audios generados por IA y los que son reales.

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Uruguay se suma a la campaña internacional de Interpol que advierte sobre el riesgo de estafas realizadas mediante alteraciones hechas con inteligencia artificial.

Deepfake, es una campaña mundial frente a una amenaza delictiva en plena expansión. Plantea la dificultad para distinguir entre imágenes, videos y audios generados por IA y los que son reales.

La campaña está compuesta por tres videos cortos generados por inteligencia artificial, que representan como los medios sintéticos, se pueden utilizar para realizar estafas.

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Entre los delitos más comunes se encuentran los fraudes financieros, la suplantación de identidad, las estafas sentimentales, la extorsión, la generación de material de abuso sexual y desinformación.

Actualmente, cada vez más ciudadanos particulares son afectados por estas prácticas.

Entre las principales recomendaciones se sugiere prestar atención a contacto no solicitados, que mencionan la urgencia, o emplean manipulación emocional, sugieren métodos de pago inusuales, o se genera una relación virtual acelerada.

Ante sospechas se sugiere mantener la calma y el escepticismo, verificar por cuenta propia lo que se afirma en la comunicación, denunciar de inmediato ante las autoridades policiales locales, generar una "palabra clave" secreta con familiares o amigos, la protección de las cuentas con métodos de autenticación, y a las empresas, establecer una capacitación obligatoria sobre estafas con deepfakes, vishing y tácticas de ingeniería social, además de crear protocolos seguros y mantener los software actualizados.

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