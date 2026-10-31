Dos hombres fueron imputados por el asesinato a tiros de otro de 25 años en la Fortaleza del Cerro

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Un hombre, de 27 años y con antecedentes penales, y otro de 22, carente de antecedentes, fueron imputados por el homicidio de otro de 25 años, asesinado a tiros en la madrugada del 13 de octubre, en las calles Juan Viacaba y Cuba, en la Fortaleza del Cerro.

Ambos habían sido identificados y detenidos en cuatro allanamientos realizados por el personal del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos en varias casas del Cerro de Montevideo.

En el ataque a tiros, otro joven de 23 años resultó herido de bala. Integra una familia conflictiva de la zona de la Fortaleza del Cerro. En abril, un familiar suyo, de 20 años, fue asesinado en un doble homicidio ocurrido en ese mismo lugar. En noviembre de 2025, otro integrante de esa familia también fue atacado a tiros.

Ambos detenidos fueron imputados por un delito de homicidio y se dispuso la prisión preventiva por 180 días.

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