RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Dos hombres condenados por 23 estafas por 500.000 pesos con la venta de muebles por redes sociales

En el marco de la Operación Pinterest, el Departamento de Delitos Informáticos II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo recibió denuncias de estafas en Montevideo, Río Negro, Artigas, Tacuarembó, Salto y Cerro Largo, en Río Branco.

Foto: Subrayado. Río Branco, Cerro Largo.

Foto: Subrayado. Río Branco, Cerro Largo.

Dos hombres, de 20 y 28 años, fueron condenados por asociación para delinquir, estafa y fraude informático por 23 estafas por 500.000 pesos con la venta de muebles para el hogar a través de redes sociales.

En el marco de la Operación Pinterest, el Departamento de Delitos Informáticos II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo recibió denuncias de estafas en Montevideo, Río Negro, Artigas, Tacuarembó, Salto y Cerro Largo, en la ciudad de Río Branco.

La investigación policial determinó que la maniobra consistía en que los autores ofrecían muebles para el hogar por redes sociales. Una vez que las víctimas eran captadas, les pedían giros que eran depositados en diversas cuentas bancarias y una vez recibido el dinero, cortaban todo tipo de comunicación.

le hicieron creer que habia ganado en la tombola y la estafaron por 167.000 pesos
Seguí leyendo

Le hicieron creer que había ganado en la Tómbola y la estafaron por 167.000 pesos

Una vez identificados los autores de la maniobra, se libraron las órdenes de detención y los dos implicados fueron apresados en la ciudad de Pando, en Canelones. Los dos fueron trasladados a Río Branco para ser sometidos a la Justicia.

Tras la audiencia, se dispuso la condena de M.S.A., de 20 años y sin antecedentes penales, y de D.J.S.V., de 28 y con antecedentes por asociación para delinquir, reiterados delitos de estafa y fraude informático. El primero deberá cumplir una pena de 18 meses de libertad a prueba y el segundo, a 20 meses de prisión efectiva.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Reglamentaron la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes
MERCEDES, SORIANO

Joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas

Te puede interesar

Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
HASTA 23 HORAS

Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
Nubel Cisneros llamó a extremar las precauciones ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país
EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar las precauciones" ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país
Orsi sobre reducción de pobreza: Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando
"ES UNA MEJORA IMPORTANTE", DIJO

Orsi sobre reducción de pobreza: "Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando"

Dejá tu comentario