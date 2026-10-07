Dos hombres condenados por 23 estafas por 500.000 pesos con la venta de muebles por redes sociales

Dos hombres, de 20 y 28 años, fueron condenados por asociación para delinquir, estafa y fraude informático por 23 estafas por 500.000 pesos con la venta de muebles para el hogar a través de redes sociales.

En el marco de la Operación Pinterest, el Departamento de Delitos Informáticos II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo recibió denuncias de estafas en Montevideo, Río Negro, Artigas, Tacuarembó, Salto y Cerro Largo, en la ciudad de Río Branco.

La investigación policial determinó que la maniobra consistía en que los autores ofrecían muebles para el hogar por redes sociales. Una vez que las víctimas eran captadas, les pedían giros que eran depositados en diversas cuentas bancarias y una vez recibido el dinero, cortaban todo tipo de comunicación.

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Una vez identificados los autores de la maniobra, se libraron las órdenes de detención y los dos implicados fueron apresados en la ciudad de Pando, en Canelones. Los dos fueron trasladados a Río Branco para ser sometidos a la Justicia.

Tras la audiencia, se dispuso la condena de M.S.A., de 20 años y sin antecedentes penales, y de D.J.S.V., de 28 y con antecedentes por asociación para delinquir, reiterados delitos de estafa y fraude informático. El primero deberá cumplir una pena de 18 meses de libertad a prueba y el segundo, a 20 meses de prisión efectiva.