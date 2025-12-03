Dos extrabajadores de Claldy inician huelga de hambre por despidos; la empresa niega que sea antisindical

Dos extrabajadores de Claldy iniciaron este miércoles al mediodía una huelga de hambre en una casa rodante instalada por los sindicatos del sector lácteo en plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Ambos forman parte de un grupo de trabajadores despedidos de Claldy en agosto. En total fueron 30 y el sindicato exige que ocho sean restituidos, pero la empresa sostiene que todo fue en el marco de una reestructura y que ofreció alternativas de empleo en otros rubros vinculados al lácteo, como en la distribución de sus productos.

Los trabajadores denuncian que los despidos fueron por motivos sindicales, y dicen que solo negocian si la empresa acepta el reintegro de esas ocho personas.

Aseguran que Claldy se ha negado desde agosto hasta ahora, y por eso inician la huelga de hambre.

La empresa, por su parte, niega que los despidos sean por razones sindicales y señala que este martes 2 de diciembre aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo, pero que esta fue rechazada por el sindicato.

“Llegamos a esta medida porque hubo muchas negociaciones de las cuales no estamos de acuerdo con Claldy. La única negociación que nosotros aceptamos es los ocho compañeros al reintegro”, dijo a Subrayado Aníbal Apollonia, uno de los extrabajadores que inicia la huelga de hambre.

“Las respuestas no es en ese marco de los reintegros y por eso tomamos la decisión de la huelga de hambre, que es lo último que queremos hacer”, aseguró.

“La idea era ingresar uno o dos compañeros cambiando la carátula del seguro por desempleo. Pero la empresa se negó al reintegro lo que evidencia la clara decisión de la empresa de no tener sindicato adentro. Los 32 despedidos son sindicalizados. La actual directiva fue despedida y algunos de la anterior directiva también. Barrieron con el sindicato de adentro de la planta”, agregó el otro trabajador que inicia la huelga de hambre, Mauricio Fernández.

Consultados sobre la necesidad de una reestructura, como señala Claldy en un comunicado (ver más abajo), los trabajadores respondieron: “Claldy está a tope con leche, están haciendo horas extras hasta los domingos, horas extras dobles. Están trabajando bien, normal. Cuando aducen que van a hacer una reestructura y sacan a 32 personas, qué casualidad que sacan a todos los sindicalizados. 32 despidos, 32 sindicalizados, con una fábrica totalmente activa, exportando”.