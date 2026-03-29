Dos encomiendas provenientes de Estados Unidos y una ciudadana griega: tres incautaciones de drogas en el Aeropuerto

La Dirección Nacional de Aduanas del Aeropuerto de Carrasco incautó droga en tres procedimientos durante marzo: en dos casos, la sustancia venía en encomiendas procedentes de Estados Unidos; en el tercero, fue una ciudadana griega quien intentó ingresar la droga entre sus pertenencias. Hay dos condenados.

En el primer caso, las autoridades encontraron ocho envoltorios, en total 1.968 gramos de marihuana (hachís) y 976 gramos de droga sintética. La investigación identificó a un ciudadano brasileño de 26 años que resultó condenado por asociación para delinquir agravada, tentativa de importación de drogas y desacato agravado. Debe cumplir tres años de cárcel.

Luego, otra encomienda que venía de Estados Unidos fue detectada con 935 gramos de marihuana tipo hachís.

El último caso es el de la mujer, de nacionalidad griega, que venía desde Ecuador y que llevaba cocaína escondida en recipientes líquidos. La condenaron por tentativa de importación de estupefacientes, a una pena de tres años y cuatro meses de prisión.

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