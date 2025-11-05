RECIBÍ EL NEWSLETTER
Dos días de buen tiempo, de frío a fresco, y el viernes vuelven las lluvias con tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles y jueves, con temperatura que va de frío a fresco en el día, y frío de noche. El viernes desmejora otra vez con lluvias y tormentas.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles y jueves, con temperatura que va de frío a fresco en el día, y frío de noche. El viernes desmejora otra vez con lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza de frío a fresco, con restos de nubosidad principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos una mañana muy fría a fría con posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste y litoral.

El viernes se espera un inicio de jornada húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas y con algunas tormentas en el norte.

Miércoles 5

Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Jueves 6

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

Viernes 7

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

