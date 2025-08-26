RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN GARAZA 2 EN 15 PAÍSES

Dos detenidos en Uruguay por caso de grupo de Whatsapp en el que difundían imágenes de explotación sexual infantil

La investigación se lleva a cabo en 15 países del continente americano. En Uruguay hubo cuatro allanamientos, con detenidos y aparatos electrónicos incautados.

CELULAR-REDES-SOCIALES-MANIOBRA-ESTAFA.jpg

Cuatro allanamientos y dos detenidos en Uruguay en el marco de un operativo por explotación sexual infantil que se llevó a cabo en varios unos 15 países.

“La operación se denominó ‘Garaza 2’ y tuvo por objeto desarticular la rama uruguaya, de un grupo de Whastsapp que tenía por objeto el intercambio de imágenes y videos de contenido de explotación sexual infantil”, señala el comunicado de Fiscalía. Eran 158 personas las que estaban en el grupo, con personas de toda América, aclararon y se presume que cinco eran de Uruguay, por lo que se realizaron los allanamientos.

En Uruguay, la investigación está a cargo de la fiscal Verónica Bujarín, que trabaja en conjunto con la Unidad Especializada en Ciber Criminalidad de Interpol. En los allanamientos se incautaron celulares y otros aparatos electrónicos.

“Los reportes provienen de la Organización NCEMEC , que logra captar en el ciberespacio, personas que están dedicadas a la difusión de material de contenido de explotación sexual infantil. Una vez lograda la información, y por convenios internacionales de colaboración, se deriva a los diferentes Países para su investigación específica”, agrega el comunicado.

Entre febrero de 2024 y la fecha, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno logró al menos 25 condenas de delitos de esta índole. También en algunos casos “se ha podido rescatar a las víctimas, porque a raíz de los reportes referidos y el trabajo de la Unidad de Ciber Crimen, se pudo determinar que ciertas victimas mantenían un vinculo familiar y eran sometidas también a abuso sexual.”, indica el comunicado.

