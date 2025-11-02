Comienza este lunes el juicio contra nueve militares retirados por secuestro y tortura de ciudadanos en San Javier

Comienza este lunes el juicio oral y público contra nueve militares retirados, acusados de secuestrar y torturar a unos 30 ciudadanos de San Javier .

Los hechos denunciados ocurrieron en 1980 y 1984. Uno de los secuestrados fue el médico Vladimir Roslik , quien fue torturado y asesinado.

El caso lo lleva el fiscal de crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. El juez es Claudio de León, de 1º Turno de Fray Bentos.

Las audiencias se desarrollarán entre el lunes 3 y el jueves 6 de noviembre. Luego entre el 26 y el 28 del mismo mes.

La investigación que se lleva ahora a la Justicia es por el secuestro y tortura de los 30 ciudadanos de San Javier, algunos de los cuales eran menores de edad, que tenían entre 16 y 17 años.

El fiscal pide entre 11 y 15 años de penitenciaría para los militares, para lo que presentó unas 70 evidencias.