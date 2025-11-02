RECIBÍ EL NEWSLETTER
Comienza este lunes el juicio contra nueve militares retirados por secuestro y tortura de ciudadanos en San Javier

El fiscal Ricardo Perciballe pide entre 11 y 15 años de penitenciaría para los militares, para lo que presentó unas 70 evidencias.

muerte-roslik-diario-archivo.jpg

Comienza este lunes el juicio oral y público contra nueve militares retirados, acusados de secuestrar y torturar a unos 30 ciudadanos de San Javier.

Los hechos denunciados ocurrieron en 1980 y 1984. Uno de los secuestrados fue el médico Vladimir Roslik, quien fue torturado y asesinado.

El caso lo lleva el fiscal de crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. El juez es Claudio de León, de 1º Turno de Fray Bentos.

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal. 
Las audiencias se desarrollarán entre el lunes 3 y el jueves 6 de noviembre. Luego entre el 26 y el 28 del mismo mes.

La investigación que se lleva ahora a la Justicia es por el secuestro y tortura de los 30 ciudadanos de San Javier, algunos de los cuales eran menores de edad, que tenían entre 16 y 17 años.

El fiscal pide entre 11 y 15 años de penitenciaría para los militares, para lo que presentó unas 70 evidencias.

