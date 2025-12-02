RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos

El encubridor escondió a los homicidas en su casa. El arma utilizada para el homicidio fue encontrada en una casa tras un allanamiento.

Fueron condenadas tres personas que estaban detenidas desde este lunes por un homicidio que ocurrió en Artigas el sábado 30 de noviembre.

Las condenas se obtuvieron en proceso abreviado. Dos de los detenidos fueron condenados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego a la pena de 10 años, uno como autor y el otro como coautor. En el tercer caso la condena fue por encubrimiento y la pena es de 14 meses.

En la madrugada del 30 de noviembre, en el barrio Cerro Ejido, donde se daba la inauguración de la Escuela de Samba Dragones do Morro, un hombre, brasileño, le dio seis disparos a otro, en zonas vitales, mientras que otra persona le indicaba que lo matara. En estado grave, el herido fue trasladado al hospital, donde murió.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del enfrentamiento a tiros entre la Policía y los sospechosos.
Presuntos autores de un homicidio se tirotearon con la Policía: ambos fueron detenidos, uno de ellos herido

Uno de los asesinos estaba identificado, así como su domicilio. En un allanamiento en el lugar, se incautaron vainas y la documentación del otro partícipe, un brasileño. Este fue detenido cuando intentaba cruzar el puente hacia Brasil.

En otro allanamiento fue encontrada el arma utilizada por los delincuentes, que había sido ingresada al país por uno de ellos.

El tercer condenado permitió a los homicidas esconderse en su domicilio, aún sabiendo que “habían matado a alguien en la madrugada”, dijo en su declaración, informó Fiscalía. Negó a la Policía que uno de los implicados estuviera dentro de la casa y luego este salió de allí.

