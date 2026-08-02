Nacional recibe a Progreso este domingo desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central por la Serie A del Torneo Intermedio.
Con la obligación de ganar, Nacional recibe a Progreso desde la hora 18.30 por el Torneo Intermedio
El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Javier Feres y el VAR está a cargo de Antonio García.
Los dirigidos por Jorge Bava tienen la obligación de sumar unidades para la Tabla Anual; al momento tienen 32 puntos.
En el Intermedio está cuarto con 10 puntos, por debajo de Wanderers que es líder con 15 y de Deportivo Maldonado y City Torque que suman 12.
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Los tricolores llevan dos partidos sin conocer la victoria y a nivel de Copa Sudamericana fueron goleados por Tigre en su casa.
Esta tarde atajará el panameño Luis Mejía en sustitución de Alexis Martín Arias, expulsado ante Wanderers.
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