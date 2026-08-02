Con la obligación de ganar, Nacional recibe a Progreso desde la hora 18.30 por el Torneo Intermedio

Nacional recibe a Progreso este domingo desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central por la Serie A del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Jorge Bava tienen la obligación de sumar unidades para la Tabla Anual; al momento tienen 32 puntos.

En el Intermedio está cuarto con 10 puntos, por debajo de Wanderers que es líder con 15 y de Deportivo Maldonado y City Torque que suman 12.

Seguí leyendo No le dio: Nacional quedó afuera de la Copa Sudamericana; en el global Tigre ganó 4-2

Los tricolores llevan dos partidos sin conocer la victoria y a nivel de Copa Sudamericana fueron goleados por Tigre en su casa.

Esta tarde atajará el panameño Luis Mejía en sustitución de Alexis Martín Arias, expulsado ante Wanderers.