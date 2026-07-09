Dos condenados en el caso de los delincuentes que hacían vivo de TikTok con un arma

Dos de los tres detenidos por el caso de los delincuentes que transmitieron en vivo de TitkTok con un arma fueron condenados . El otro implicado, de 29 años, está emplazado a la espera de pericias.

A uno de los condenados, que también tiene 29, le dieron 12 meses de prisión efectiva por porte y tenencia de armas de fuego en lugar público en régimen de reiteración real con un delito de porte por reincidente, un delito continuado de disparos de arma de fuego y un delito de receptación agravado, a la pena de 12 meses de prisión. Al otro, de 21, tres meses de prisión que se sustituye por libertad a prueba por encubrimiento.

La Policía hizo este miércoles un importante operativo en el barrio Marconi y detuvo a cuatro hombres, luego de identificar una vivienda desde donde jóvenes realizaban una transmisión en vivo por TikTok mostrando un arma de fuego.

Tras una denuncia, investigadores localizaron la casa, ubicada en Calle 1, cerca de Aparicio Saravia y Simón del Pino, y montaron un despliegue en la zona. Al llegar, los sospechosos negaron el ingreso de los efectivos, aunque luego fueron arrestados.

Según constató Subrayado, las vestimentas de los detenidos coinciden con las observadas en la transmisión, realizada pasadas las nueve de la mañana.

Antes de los arrestos, la Policía sobrevoló el lugar con un dron. En esas imágenes observó que los jóvenes salieron de la vivienda y conversaron con otras tres personas. En ese momento realizaron tres disparos, recogieron los casquillos y volvieron a ingresar a la casa. El episodio quedó filmado.

A partir de esa situación, la Policía regresó al lugar. Tras negociar con la propietaria de la vivienda, obtuvo una autorización firmada para ingresar y revisar.

Durante la inspección fue encontrada el arma: estaba en el fondo de la casa de una casa lindera, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Dentro de la casa había un niño de 8 años. Además de las imágenes captadas por el dron, los investigadores cuentan con la grabación de la transmisión realizada por TikTok.

Del operativo participaron efectivos de la Guardia Republicana, Unatem e Investigaciones de la Zona Operacional III.