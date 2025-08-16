RECIBÍ EL NEWSLETTER
contrabando

Dos condenados en Cerro Largo por contrabando tras ingresar al país 200 pares de calzado desde Brasil

Un senegalés de 38 años admitió ser el propietario de la mercadería, la que fue adquirida en Brasil, a través de las redes sociales y que tenía como destino a su comercialización en el sur de Uruguay.

cerro largo

Un senegalés de 38 años y un brasileño de 21 fueron detenidos por la policía y puestos a disposición de Fiscalía de Milo, cuando pretendieron ingresar al país 198 pares de calzados de diferentes marcas y modelos de origen norteño, en infracción aduanera.

La investigación, llevada adelante por la Unidad investigativa 1 de la Jefatura de policía de Cerro Largo, estuvo enmarcada en un operativo de prevención y control de ingreso de mercadería en infracción a nuestro territorio.

El hombre de origen brasileño fue interceptado a bordo de un vehículo donde llevaba varios bultos que contenían calzados.

Luego efectivos policiales ubicaron al ciudadanos senegalés en la terminal de ómnibus de Melo, quien admitió ser el propietario de la mercadería, la que fue adquirida en Brasil, a través de las redes sociales y que tenía como destino a su comercialización en el sur de Uruguay.

Tras las actuaciones judiciales, se determinó la condena para el hombre de Senegal con tres meses de prisión efectiva por un delito continuado de contrabando, y para el brasilero, cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Temas de la nota

