VIDEOS de la explosión

Dos bomberos uruguayos y tres brasileños heridos tras incendio y explosión en la frontera de Rivera y Livramento

El incendio se produjo en un supermercado del lado de Livramento, a 50 metros de la frontera con Rivera. Hubo una explosión (ver video) y cinco bomberos resultaron heridos: dos uruguayos y tres brasileños.

incendio-rivera-explosión-video-redes

Dos bomberos uruguayos y tres brasileños sufrieron heridas este miércoles 31 al concurrir a un incendio en un supermercado ubicado en Santana do Livramento, a 50 metros de la ciudad de Rivera(límite con Brasil).

Las heridas se produjeron cuando estaban combatiendo el fuego en la puerta de un depósito y hubo una fuerte explosión que los arrojó varios metros hacia atrás.

El Portal Doble Chapa registró el momento de la explosión:

La Dirección Nacional de Bomberos (de Uruguay) informa que el incendio se registró este miércoles a las 6:30 de la mañana, y que los bomberos uruguayos acudieron “en apoyo a Bomberos de Santana do Livramento”.

“Al arribo de la dotación del Destacamento de Rivera se colaboró en las tareas de extinción del foco ígneo. Durante el desarrollo de dichas tareas se produjo una explosión, resultando lesionados cinco efectivos, de los cuales dos son bomberos uruguayos y tres bomberos brasileños”, detalla el informe oficial.

“Los lesionados fueron trasladados por servicios de emergencia móviles a centros asistenciales de la zona. Los bomberos uruguayos fueron derivados a centros de salud de la ciudad de Rivera. Todos los efectivos lesionados se encuentran fuera de peligro”, finaliza el comunicado.

"Además de los efectivos previamente reportados, un masculino mayor de edad, trabajador del supermercado, resultó intoxicado por inhalación de humo, siendo asistido por los servicios de emergencia. Asimismo, se confirma que el incendio se desarrolló en la zona de depósito del supermercado", agrega la Dirección Nacional de Bomberos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2006336775258808535?s=20&partner=&hide_thread=false

