Dos bobinas cayeron sobre un camión en el Puerto de Montevideo y dañaron la cabina; no hay lesionados

Dos bobinas de un contenedor privado, tipo flat, cayeron sobre un camión en el puerto de Montevideo. No hay lesionados y trabajan para retirar.

El contenedor estaba siendo transportado dentro del puerto, a la altura del edificio de la Aduana, cuando, por causas a determinar, la carga cayó de la chata hacia un camión que estaba en el lugar.

El chofer del camión afectado había bajado a prepararse un mate por lo que no estaba al momento de que ocurriera el siniestro.

Temas de la nota puerto de Montevideo