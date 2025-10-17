Dos bobinas de un contenedor privado, tipo flat, cayeron sobre un camión en el puerto de Montevideo. No hay lesionados y trabajan para retirar.
Dos bobinas cayeron sobre un camión en el Puerto de Montevideo y dañaron la cabina; no hay lesionados
Las bobinas estaban en un contenedor privado, tipo flat. No hay lesionados porque al momento del siniestro, el conductor del camión afectado había bajado.
El contenedor estaba siendo transportado dentro del puerto, a la altura del edificio de la Aduana, cuando, por causas a determinar, la carga cayó de la chata hacia un camión que estaba en el lugar.
El chofer del camión afectado había bajado a prepararse un mate por lo que no estaba al momento de que ocurriera el siniestro.
