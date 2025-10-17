RECIBÍ EL NEWSLETTER

Dos bobinas cayeron sobre un camión en el Puerto de Montevideo y dañaron la cabina; no hay lesionados

Las bobinas estaban en un contenedor privado, tipo flat. No hay lesionados porque al momento del siniestro, el conductor del camión afectado había bajado.

bobinas-cayeron-camion-puerto-foco-uy

Dos bobinas de un contenedor privado, tipo flat, cayeron sobre un camión en el puerto de Montevideo. No hay lesionados y trabajan para retirar.

El contenedor estaba siendo transportado dentro del puerto, a la altura del edificio de la Aduana, cuando, por causas a determinar, la carga cayó de la chata hacia un camión que estaba en el lugar.

El chofer del camión afectado había bajado a prepararse un mate por lo que no estaba al momento de que ocurriera el siniestro.

el capitan miranda volvio a uruguay tras su 35° viaje de instruccion: el recibimiento, en fotos
Seguí leyendo

El Capitán Miranda volvió a Uruguay tras su 35° viaje de instrucción: el recibimiento, en fotos
Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Dejá tu comentario