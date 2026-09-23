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MONTEVIDEO

Dos autos, una moto y una camioneta protagonizaron un choque en el Belvedere

Policía Científica concurrirá a la escena para hacer pericias y determinar cómo ocurrió el siniestro.

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Un choque múltiple se registró en el barrio Belvedere, en la tarde de este miércoles.

En José Mármol y Vicente Basagoity colisionaron dos autos, una moto y una camioneta.

No hay heridos de gravedad. Policía Científica concurrirá a la escena por pericias.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana.
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Dos autos, una moto y una camioneta protagonizaron un choque en el Belvedere video
MONTEVIDEO

Dos autos, una moto y una camioneta protagonizaron un choque en el Belvedere

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