Dos adolescentes fueron condenados por tentativa de homicidio en una plaza en Mercedes

Un hombre de 45 años se presentó, el pasado 15 de julio, en la Seccional Segunda de Mercedes porque había sido agredido en Plaza Lavalleja de esa ciudad.

Debido a la entidad de las lesiones se solicitó asistencia médica y fue trasladado al Hospital Mercedes, donde se estableció que presentaba cuatro heridas de arma blanca, por las que debió ingresar a CTI.

La víctima contó posteriormente que mientras atravesaba Plaza Lavalleja fue interceptado por dos personas que le exigieron la entrega de su teléfono celular. Ante su negativa, fue agredido físicamente y posteriormente atacado con armas blancas.

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La investigación desarrollada por los efectivos policiales incluyó el relevamiento y análisis de evidencia digital, trabajo de Policía Científica y distintas tareas de investigación e inteligencia. El análisis conjunto de los elementos obtenidos permitió identificar como indagados a dos adolescentes de 16 años.

En el marco de las diligencias dispuestas por la Justicia se realizó además un allanamiento, instancia en la que se incautó un elemento que fue documentado por Policía Científica y sometido a las actuaciones correspondientes.

T.I.O.M., de 16 años al momento del hecho, fue formalizado y condenado por su participación en este hecho, luego de haber sido detenido en el marco de la Operación Argos, procedimiento llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas.

Las actuaciones desarrolladas por el Área de Investigaciones de Zona I continuaron respecto del segundo adolescente individualizado durante la investigación. Finalmente, el 10 de setiembre se celebró audiencia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 1.º Turno, donde se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado de J.S.G., de 16 años, como autor de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de homicidio simple en grado de tentativa.

La Justicia le impuso una pena de un año con medida privativa de libertad de internación en dependencias del INISA.