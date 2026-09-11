Crimen Organizado e Interpol entregaron al MEC piezas arqueológicas que fueron incautadas hace nueve años

A la izquierda, un capitel que fue incautado en 2017 y entregado este año al MEC.

La Dirección de Crimen Organizado e Interpol entregaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) bienes culturales y arqueológicos incautados en la Operación Lekythos hace nueve años.

El caso comenzó en 2017 con la incautación de bienes culturales previo a una subasta en Montevideo entre las que había piezas arqueológicas de Ecuador, Egipto y Perú, así como un jarrón que data del Siglo III AC, de 2.300 años de antigüedad y que había sido robado en 2015 del Palacio Taranco. Ese jarrón, Lekythos Apulian, fue el que llevó a la Justicia a ordenar la incautación que terminó con 160 lotes.

Ya en 2022 parte de las piezas habían sido restituidas a Ecuador, Egipto y Perú y ahora, en 2026, tres lotes restantes fueron entregados al MEC.

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“Las piezas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural. Entre sus principales características se destacan su antigüedad, así como sus elementos escultóricos y ornamentales, particularmente la decoración con hojas de acanto presente en los capiteles de estilo corintio”, señala el comunicado del Ministerio del Interior sobre los últimos bienes entregados en 2026.

En 2022, el entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, señaló que la restitución de las obras era señal ‘de respeto del orden jurídico internacional, de respeto y de participación activa en los organismos multilaterales y del fortalecimiento de lazos jurídicos”.

La incautación de 160 lotes y el trabajo posterior de inventario, fotografía, embalaje y depósito estuvo a cargo de un equipo integrado por arqueólogos, antropólogos, historiadores en el Ministerio de Educación y Cultura.