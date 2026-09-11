RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN Lekythos

Crimen Organizado e Interpol entregaron al MEC piezas arqueológicas que fueron incautadas hace nueve años

En la incautación de 160 lotes había también bienes culturales de Perú, Egipto y Ecuador que fueron devueltos en 2022. La investigación comenzó por el robo de un jarrón en el Palacio Taranco.

A la izquierda, un capitel que fue incautado en 2017 y entregado este año al MEC.&nbsp;

A la izquierda, un capitel que fue incautado en 2017 y entregado este año al MEC. 

La Dirección de Crimen Organizado e Interpol entregaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) bienes culturales y arqueológicos incautados en la Operación Lekythos hace nueve años.

El caso comenzó en 2017 con la incautación de bienes culturales previo a una subasta en Montevideo entre las que había piezas arqueológicas de Ecuador, Egipto y Perú, así como un jarrón que data del Siglo III AC, de 2.300 años de antigüedad y que había sido robado en 2015 del Palacio Taranco. Ese jarrón, Lekythos Apulian, fue el que llevó a la Justicia a ordenar la incautación que terminó con 160 lotes.

Ya en 2022 parte de las piezas habían sido restituidas a Ecuador, Egipto y Perú y ahora, en 2026, tres lotes restantes fueron entregados al MEC.

ataque a balazos en el marconi: una pareja grave, un detenido y armas y municiones incautadas en malvin norte
Seguí leyendo

Ataque a balazos en el Marconi: una pareja grave, un detenido y armas y municiones incautadas en Malvín Norte

“Las piezas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural. Entre sus principales características se destacan su antigüedad, así como sus elementos escultóricos y ornamentales, particularmente la decoración con hojas de acanto presente en los capiteles de estilo corintio”, señala el comunicado del Ministerio del Interior sobre los últimos bienes entregados en 2026.

En 2022, el entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, señaló que la restitución de las obras era señal ‘de respeto del orden jurídico internacional, de respeto y de participación activa en los organismos multilaterales y del fortalecimiento de lazos jurídicos”.

La incautación de 160 lotes y el trabajo posterior de inventario, fotografía, embalaje y depósito estuvo a cargo de un equipo integrado por arqueólogos, antropólogos, historiadores en el Ministerio de Educación y Cultura.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó
PUERTO DE MONTEVIDEO

"Si el gobierno lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos a la OIT", señalan desde sindicato de TCP por esencialidad
Accidente grave en montevideo

Hombre en moto quedó grave tras chocar con un auto que debió ceder el paso en Ituzaingó
Homicidio en montevideo

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto
LA NIÑA ERA DE SORIANO

Confirman meningococo en niña de 3 años que murió en el Pereira Rossell y son ocho los casos fatales en el año

Te puede interesar

Normativa establece con carácter transitorio y limitado los servicios mínimos a garantizarse en TCP
DOTACIONES MÍNIMAS DE TRABAJADORES

Normativa establece con carácter "transitorio y limitado" los "servicios mínimos" a garantizarse en TCP
Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante el conflicto en TCP video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante el conflicto en TCP
Castillo transmitió al PIT-CNT la postura de asegurar la actividad en la terminal de contenedores
PUERTO DE MONTEVIDEO

Castillo transmitió al PIT-CNT la postura de asegurar la actividad en la terminal de contenedores

Dejá tu comentario