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Dos adolescentes de 15 y 17 años detenidos como sospechosos de asesinatos en Montevideo

El primero es sospechoso del homicidio ocurrido el 1.° de enero en Ituzaingó, el primero de 2026; el segundo era buscado por un crimen en febrero en el asentamiento 24 de Junio.

Los homicidios fueron cometidos en el barrio Ituzaingó y en el asentamiento 24 de Junio.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo en las últimas horas a dos adolescentes de 15 y 17 años, en busca de aclarar dos homicidios ocurridos en enero y febrero en Montevideo.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que en la mañana de este martes los policías ubicaron al adolescente de 15 años en Carreras Nacionales y Larrañaga, en el barrio Ituzaingó. El menor era buscado por un crimen cometido en ese mismo lugar el 1.° de enero, el primero del año.

Ese día, un joven de 21 años fue asesinado a tiros y otro de 22 resultó gravemente herido. Tras la investigación, los efectivos identificaron al presunto autor. Durante el allanamiento, el adolescente intentó escapar por los techos, pero fue detenido por la Guardia Republicana.

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Homicidio con escopeta.

El segundo detenido tiene 17 años y era buscado por un homicidio cometido el 17 de febrero en el asentamiento 24 de Junio, cerca de Villa Don Bosco.

Ese día hubo una balacera que dejó tres heridos de arma de fuego y un joven de 21 años asesinado. Los heridos presentaban lesiones por perdigones de escopeta, tras una riña entre vecinos.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron una escopeta, cartuchos y celulares que serán periciados, agregaron las fuentes.

Ambos detenidos están a disposición del Departamento de Homicidios y de Fiscalía.

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