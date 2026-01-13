Donaron órgano de 6 toneladas a la iglesia de Rocha: es suizo, data del 1923 y tiene 1.500 tubos

Donaron un órgano de 6 toneladas a la iglesia de Rocha , es de origen suizo, data del 1923 y tiene 1.500 tubos; produce cerca de 25 registros.

El nuevo instrumento musical será instalado en la iglesia Nuestra Señora de los Remedios.

Nicolás Estekel, especialista en órganos, explicó a Subrayado que se dedica a todo lo que es el armado de los tubos y de la madera, para que luego los técnicos afinen y hagan las terminaciones.

Seguí leyendo La expedición Uruguay Sub200 ahora para los más chicos en formato de librillo educativo, que se puede descargar

"Estaba en una iglesia muy chiquita en Suiza, muy lindo, muy pintoresco el lugar y lo donaron a Uruguay para hacerlo cantar acá", comentó.

Estekel explicó que en Suiza se están modernizando, buscando nuevos sonidos para dar agilidad.

Por su parte, el director de Cultura de Rocha, Fernando Abreu, señaló que tomaron todas las medidas pertinentes para que el órgano pudiera ser instalado en la iglesia.

"Las iglesias son construidas con este objetivo de tener este tipo de instrumento (...) está todo contemplado para que la capacidad sea la adecuada para poder armarlo", indicó.

Abreu dijo que el instrumento tendrá una apertura social a toda la comunidad, como por ejemplo para los integrantes de la Sinfónica Juvenil.

DIRECTOR CULTURA ORGANO

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez dijo que se trata de un día histórico para el departamento y que el costo de fabricación supera el millón de dólares.

La gestión fue realizada por el uruguayo Mario Damico, uno de los que dirigió la restauración del órgano de Notre Dame luego del incendio.

"Esto es culminar una gestión de más de dos años. Hubo intentos de declararlo Patrimonio Nacional en Suiza y evitar la salida de este órgano, en definitiva no ocurrió y felizmente después de más de un mes de tránsito (...) va a ser instalado en nuestra iglesia", subrayó.