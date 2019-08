Donald Trump pide pena capital para autores de asesinatos en masa y crímenes de odio

Trump habló de "mentes perturbadas" detrás de las masacres de El Paso y Dayton: "Estas masacres bárbaras son ataques a nuestras comunidades, un ataque contra nuestra nación y un crimen contra toda la Humanidad

Trump lanzó una acusación velada el lunes por la mañana contra los medios de comunicación por el asesinato de 29 personas en dos tiroteos perpetrados el fin de semana en el país.

"Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país", tuiteó Trump.

Y añadió: "Las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se han acumulado durante muchos años. ¡Las coberturas de noticias tienen que empezar a ser más justas, equilibradas e imparciales, o estos problemas terribles solo empeorarán!"

SOLITARIOS Y ODIADORES

Connor Betts el tirador que perpetró este domingo la masacre en Dayton, Ohio, fue suspendido durante sus estudios de secundaria por escribir "una lista negra" de personas a las que quería matar, y "una lista de violaciones" con nombres de chicas a las que quería agredir sexualmente.

Ocurrió en la escuela Bellbrook High School en 2012, según revelaron sus ex compañeros de clase a la agencia de noticias AP.

"Había una lista de asesinatos, y otra de violaciones, y mi nombre aparecía en la de violaciones", contó una ex alumna que prefirió mantener su anonimato.

Ella era entonces una integrante del equipo de cheerleaders y cursaba el primer año de secundaria. Después de que la lista con los nombres de chicas apareciera en uno de los sanitarios del centro, la policía se puso en contacto con la estudiante.

"El agente me dijo que él [Betts] no estaría en el centro por un tiempo", explicó refiriéndose a la suspensión de Connor Betts. "Pero cuando ese tiempo pasó, él regresó, y volvió a caminar por los pasillos.No nos advirtieron que había regresado a la escuela", añadió.