RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS LA LIBERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS REHENES

Donald Trump ovacionado en el Parlamento de Israel, donde fue recibido como un héroe

El presidente de EEUU Donald Trump visita Israel este lunes y al llegar al Parlamento fue ovacionado de pie con un aplauso cerrado de varios minutos. En la playa de Tel Aviv un gran cartel en la arena decía "gracias".

Donald Trump ovacionado en el Parlamento de Israel. AFP

Donald Trump ovacionado en el Parlamento de Israel. AFP

playa-tel-aviv-gracias-Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este lunes una ovación de los diputados de Israel antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás.

El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump estuvo acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

Además, en la playa de Tel Aviv se pudo ver desde el aire un gran cartel en la arena que decía "gracias", y un perfil dibujado del presidente estadounidense.

trump promete en israel reconstruir gaza y advierte: no vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar
Seguí leyendo

Trump promete en Israel "reconstruir Gaza" y advierte: "No vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar"
playa-tel-aviv-gracias-Trump

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HASTA LA HORA 12:00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
ERAN DE BARROS BLANCOS

Dos niñas uruguayas murieron en incendio en iglesia de Córdoba: "Trágico suceso que enluta nuestra comunidad"
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO

"Muy peligroso", y "una Presidencia imperial", así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz

Te puede interesar

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
dos países

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta
Trump promete en Israel reconstruir Gaza y advierte: No vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar
DISCURSO EN EL PARLAMENTO ISRAELÍ

Trump promete en Israel "reconstruir Gaza" y advierte: "No vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar"
Rehenes de Israel liberados. AFP
DE GAZA A ISRAEL

Israel anuncia que fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos de Gaza y que ya volvieron a su país