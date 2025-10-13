Donald Trump ovacionado en el Parlamento de Israel, donde fue recibido como un héroe

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este lunes una ovación de los diputados de Israel antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás.
El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump estuvo acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.
Además, en la playa de Tel Aviv se pudo ver desde el aire un gran cartel en la arena que decía "gracias", y un perfil dibujado del presidente estadounidense.
