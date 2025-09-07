RECIBÍ EL NEWSLETTER
VÍA TRUTH SOCIAL

Donald Trump lanza una "última advertencia" a Hamás sobre los rehenes israelíes

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas", escribió en su red Truth Social.

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo su "última advertencia" al movimiento islamista palestino Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Milicianos de Hamás capturaron a 251 rehenes durante el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, de los cuales 47 se cree que están aún en el territorio palestino. El ejército israelí dice que 25 de ellos están muertos e Israel busca el retorno de sus restos.

No es la primera vez que Trump amenaza a Hamás.

A principios de marzo, Trump hizo una advertencia similar a Hamás después de reunirse con ocho rehenes liberados en la Casa Blanca.

Entonces exigió que liberaran a todos los rehenes restantes de inmediato y entregaran los cuerpos de los rehenes muertos. De lo contrario, dijo, "SE ACABÓ para ustedes".

FUENTE: AFP

