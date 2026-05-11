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ESTADOS UNIDOS

Donald Trump dijo que la tregua en Oriente Medio está en estado crítico tras rechazar respuesta de Irán

Irán anunció este lunes que exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y la liberación de sus activos congelados.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el alto el fuego en Medio Oriente está en estado crítico tras descartar la contrapropuesta de Irán, que desafió a Estados Unidos diciendo que sus fuerzas armadas estaban listas ante cualquier agresión.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

Irán anunció este lunes que exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y la liberación de sus activos congelados, en la respuesta al plan presentado a Trump, quien la rechazó de plano.

Andrés Ojeda, PC.
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El mandatario republicano reaccionó a la respuesta de Teherán y en un mensaje en redes sociales calificó el domingo la contraoferta de "TOTALMENTE INACEPTABLE".

Después, el mandatario advirtió a la prensa en la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán está bajo "respiración asistida" y afirmó que es "como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'".

Por otro lado, al ser entrevistado por teléfono por Fox News, Trump dijo estar contemplando reiniciar la escolta de navíos en el estrecho de Ormuz.

Es una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los "grandes avances logrados" hacia un acuerdo.

Tras las declaraciones de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este lunes que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar "una lección ante cualquier agresión".

"Nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección a cualquier agresión", afirmó en X.

FUENTE: AFP

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