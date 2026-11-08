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CONFLICTO MEDIO ORIENTE

Donald Trump dijo que es "altamente improbable" que la guerra con Irán se reanude

"Es altamente improbable que vaya a ser necesario (reanudar la guerra). Lo haría si fuera necesario, pero ya los golpeamos muy duro", dijo Trump a la cadena CNN.

AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este domingo en duda la posibilidad de que se reanuden los combates con Irán, al declarar que es un escenario "altamente improbable" mientras las conversaciones sigan avanzando.

En las últimas semanas, Trump había amenazado con reanudar los ataques, y medios estadounidenses sugirieron que las hostilidades podrían reiniciarse después de las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

"Es altamente improbable que vaya a ser necesario (reanudar la guerra). Lo haría si fuera necesario, pero ya los golpeamos muy duro", dijo Trump a la cadena CNN.

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Sin embargo, el mandatario advirtió que cualquier decisión de reanudar las hostilidades "depende de si (las autoridades iraníes) firman o no un acuerdo muy sólido".

Estas declaraciones contrastan con las del jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, quien afirmó poco antes que las negociaciones entre ambos países estaban estancadas debido al "shock" provocado por la reciente derrota de los republicanos.

"En los últimos días, no ha habido más viajes (de mediadores), y la razón de esto es el shock que los resultados de las elecciones en Estados Unidos han causado a todos", declaró Araqchi el domingo a la televisión estatal.

"Ahora debemos ver cuánto tiempo tardan en asimilar estos resultados para determinar cómo avanzaremos", agregó.

Los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto se habían intensificado antes de las elecciones.

Irán sigue bloqueando el tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que ha afectado los suministros de petróleo procedentes del golfo. Eso, a su vez, ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos, contribuyendo a la impopularidad de la guerra.

FUENTE: AFP

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