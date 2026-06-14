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CASA BLANCA

Donald Trump celebra su aniversario 80 con un espectáculo de peleas a la espera de un acuerdo preliminar con Irán

El presidente ruso, Vladímir Putin, lo felicitó y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica de casi una hora sostenida entre ambos mandatarios.

AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra su cumpleaños número 80 y el 250º aniversario de la Independencia con un gran espectáculo de lucha en la Casa Blanca, con la esperanza de culminar el evento con la firma de un acuerdo preliminar con Irán.

En teoría, el documento reabre el Estrecho de Ormuz y comienza 60 días de negociaciones con la República Islámica para solventar la situación de su programa nuclear, de los activos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas y la crisis anexa entre Israel y Hezbolá en Líbano.

Trump eligió celebrar su cumpleaños con un espectáculo de peleas de la UFC en en el histórico Jardín Sur de la Casa Blanca, con un ostentoso despliegue de artes marciales mixtas en el que los peleadores, encerrados dentro de un octágono de malla metálica, intentan golpearse con puños y patadas y poner llaves hasta someter a sus rivales.

AFP
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Se espera que esté rodeado de miembros de su gobierno, funcionarios, legisladores republicanos y más de 4.000 espectadores en una arena temporal bajo “The Claw” (“la garra”), un arco metálico parecido a una nave espacial, equipado con iluminación, equipo de sonido y pantallas gigantes. miles más lo verán en pantallas grandes desde la cercana explanada del Ellipse.

Solo dos presidentes de Estados Unidos han cumplido 80 años en el ejercicio del cargo: Joe Biden que los celebró el 20 de noviembre de 2022 con una comida familiar privada en la casa blanca.

El presidente ruso, Vladímir Putin, lo felicitó y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica de casi una hora sostenida entre ambos mandatarios.

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