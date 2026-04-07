Donald Trump advierte que "una civilización entera morirá" a falta de acuerdo con Irán

Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán , el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la "edad de piedra".

Seguí leyendo Trump amenaza a Irán con destruir "todo" el país si no reabre el estrecho de Ormuz

Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.

Irán rechaza la presión de Washington.

Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní han amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que "privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años".

Antes de que se cumpla el plazo, Kuwait instó a la población a permanecer en sus hogares a partir de medianoche y el principal puerto de Baréin suspenderá temporalmente sus operaciones.

"Solo el presidente sabe"

En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche", escribió usando mayúsculas como suele hacer.

De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene "herramientas" que por el momento no ha usado.

Unas declaraciones que, según una publicación de una cuenta vinculada a la excandidata demócrata Kamala Harris, comportarían implícitamente un eventual uso de armas nucleares por parte de Washington.

Algo que la Casa Blanca desmintió tajantemente en la red social X: "Literalmente nada de lo que @VP [JD Vance] dijo 'da a entender' eso, absolutos bufones".

"Solo el presidente sabe" lo que hará con Irán, insistió por su parte la portavoz de Trump, Karoline Leavitt.

Ataque en la isla de Jark

En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alborz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.

Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.

Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jark en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras" en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.

Una amenaza "inaceptable"

Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.

"Para nosotros, la guerra no es solo una portada o un análisis político, es el derrumbe de la vida (...) Su guerra es nuestra pesadilla nocturna", señaló en X la periodista iraní Elaheh Mohammadi.

Por su parte, Metanat, una estudiante de 27 años que contó haber perdido a una compañera de clase en un ataque, dijo a la AFP que está "aterrorizada" y que "todo el mundo en este país debería estarlo también".

"Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas", pero "esto es una guerra y no tiene nada de gracioso", sostuvo.

Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, restó importancia al nuevo ultimátum.

"Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas", afirmó.

Los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican y el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que está "muy preocupado" por las declaraciones que sugieren que "todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares".

El papa calificó de "inaceptable" la amenaza que se cierne contra todo el pueblo de Irán.

China y Rusia vetan resolución para desbloqueo del estrecho

Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.

De momento, la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.

En Nueva York, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

FUENTE: AFP