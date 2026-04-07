"Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más", dijo Orsi ante críticas al ministro Gonzalo Civila

Orsi saluda al ministro Gonzalo Civila. Foto: FocoUy

El presidente Orsi fue consultado sobre las críticas al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, que surgieron incluso dentro del Frente Amplio, por la atención a personas que viven en la calle.

“Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más. Si hay algo que estoy conforme y tranquilo es que tengo una barra que trabaja y trabaja todos los días y corregimos las líneas cuando las cosas no funcionan bien. Así que por ahí descontado. Ustedes han visto que yo ni respondo”, dijo el presidente, y agregó: “en la medida que la gente continúa en sus lugares, en sus cargos, es porque merecen toda mi confianza y tengo una barra que responde”.

El mandatario fue consultado tras la conferencia de prensa en la que junto a Civila anunciaron el nuevo plan integral para la atención de personas que situación de calle. Será un plan anual y no solo durante los meses de invierno, con asistencia en salud, vivienda y trabajo, entre otros puntos.

El exsenador frenteamplista Rafael Michelini fue quien primero cuestionó la situación con un mensaje en redes sociales sobre el incremento de personas que viven en la calle, y lo siguió la diputada del MPP Julieta Sierra, quien señaló que este tema es el punto débil del gobierno. Tras conocer el nuevo plan del gobierno, Michelini publicó un nuevo mensaje en redes sociales, esta vez de respaldo: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MicheliniRafael/status/2041566474649710949?s=20&partner=&hide_thread=false En buena hora !!! 42 medidas para una asistencia integral para la gente que está en situación de calle. Felicitaciones a todo el gobierno de Orsi. Mi gobierno. Esto es prioridad uno. Se destranco el dominó !!! — Rafael Michelini (@MicheliniRafael) April 7, 2026

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