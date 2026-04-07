Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno

Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) presentaron este martes la primera estrategia nacional para atender a personas en situación de calle con la que se busca resolver un problema de magnitud nacional.

El plan se desarrollará en base al modelo de las 3V, "vínculo, vivienda y vida", en el que se trabajará en el vínculo con las personas y en recomponer las redes comunitarias, promover el acceso a la vivienda y actuar sobre condiciones estructurantes de la vida como salud, trabajo y educación.

El Mides trabajará en coordinación permanente con todos los organismos del Estado para atender la emergencia y a la vez en dar respuestas integrales que generen salidas sostenibles a la situación de calle.

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La estrategia prevé 42 acciones concretas entre las que se encuentran en desarrollo y las proyectadas para este año y el próximo.

Plan 365

Se prevé avanzar hacia la desestacionalización de la política de calle y la descentralización. A partir de 2027, el Plan Invierno será sustituido por un plan anual que contemplará las particularidades de cada estación.

24 horas en todo el país

El plan apunta a anualizar los centros de estadía transitoria en el interior con propuestas adecuadas a la realidad local. En 2025, los centros de atención pasaron de 5 a 16 departamentos con respuesta fuera del invierno y 24 horas.

En el segundo semestre, todos los centros de estadía transitoria del Mides que funcionaban de noche pasaron a 24 horas y que solo el 13% retomó el régimen nocturno.

App Calle

Una aplicación permitirá reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle. También dará información sobre los recursos disponibles más cercanos, y facilitar la comunicación, la asistencia y los actores comunitarios para coordinar una respuesta efectiva.

Alerta roja

Se prevé el despliegue de estrategias específicas de captación y traslado, así como centros de asistencia integral con modalidad flexible.

Trabajo

La estrategia tiene previsto puestos de trabajo en programas de trabajo protegido u otras iniciativas sociolaborales: la meta es superar los 2.000 puestos en 2028.

Cupo x Casa

Además, se trabajará para sustituir por respuestas de vivienda con mayor autonomía las propuestas de contingencia. En concreto, se proyectan unas 2.000 personas abarcadas a 2028 con soluciones de vivienda con acompañamiento para emprender una transición gradual hacia la autonomía habitacional.

Centros de estadía transitoria dentro de red sanitaria

Los centros tendrán equipos especializados en consumo problemático y salud mental. ASSE valorará el riesgo sanitario y junto al Mides establecerá la asistencia social o sanitaria. También habrá acceso al programa de salud bucal.

Seguimiento al dejar la Cárcel

A las personas que dejen la cárcel se les asignará una plaza en un centro de estadía transitoria por 7 días. El plan también prevé la planificación de los egresos y el acompañamiento a través de INR, INISA e INAU.

El plan "Libertad segura" procurará la reinserción social de 350 personas con soluciones habitacionales, formación de empleo y puestos de trabajo al recuperar la libertad.

Comunidades Rurales

Se prevé aplicar un plan piloto para "Habitar, convivir y producir" en el medio rural con enfoque comunitario, educativo y de rehabilitación integral.

Centros de Contención y Respuesta Inmediata

El plan prevé dispositivos de atención inmediata y transitoria, con mayor flexibilidad, funcionamiento anualizado, enfoque en contención, estabilización y derivación a soluciones de mediano plazo.

Salud Mental / Consumo Problemático y Rehabilitación

Los centros funcionarán como puertas equivalentes en el acceso a asistencia y tratamiento para trastorno por consumo problemático. Además, la ampliación de la cobertura de casas de medio camino y comunidades terapéuticas que permiten acceder a 1.400 personas a distintas atenciones vinculadas a las adicciones.