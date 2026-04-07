Doña Petrona, Cordon Bleu, Sergio Puglia y Ana Durán; pioneros de la gastronomía en televisión

La cocina en televisión empezó mucho antes de los reality. Hubo pioneros que nos enseñaron a cocinar desde la pantalla. Hagamos un recorrido en el tiempo por los grandes cocineros y cocineras de la televisión de este y del otro lado del charco.

Todo empieza con "Doña Petrona" . Petrona Carrizo de Gandulfo fue la primera cocinera estrella de la televisión latinoamericana. Desde los años 50, en la televisión argentina con su ayudante Juanita enseñó a cocinar a varias generaciones. Su libro de recetas vendió millones de ejemplares y sigue siendo un clásico de la cocina rioplatense. Más que una cocinera, Doña Petrona fue una institución.

En los años 60, Saeta TV Canal 10 tuvo en su pantalla a "Cordon Bleu invita a cocinar" . Elena Hughes de Moor-Davies tenía una ayudante especial, que probaba la comida delante de las cámaras: su hija Cecilia. "Cordon Bleu" también tuvo su propio libro de recetas, editado en 1965, y fue un éxito en su tiempo.

Seguí leyendo Masterchef: la historia del reality de cocina más exitoso de la televisión, que este martes estrenó nueva temporada por Canal 10

Heredero de aquellas pioneras, el gran Sergio Puglia impulsó un nuevo estilo en la cocina televisada, en el que el chef y conductor cocinaba para los entrevistados, generando un diálogo especial. Se convirtió en un clásico de la televisión, desde "El club de la buena vida" hasta "Puglia Invita". Abrió las puertas para una nueva generación que incluyó, por ejemplo, a Xime Torres. Hoy, ambos comparten un año más en el jurado de Masterchef Uruguay.

Y, no podemos dejar de mencionar a nuestra querida Ana Durán, otra gran mujer de la pantalla y la gastronomía, que, además de cocina, le puso su humor y su impronta, destacando la cercanía que logró con sus televidentes. Por supuesto, con su infaltable bicarbonato, que todo lo puede.

Doña Petrona en Argentina, Cordon Bleu en Uruguay, Sergio Puglia; pioneros que abrieron el camino para muchos espacios que unieron gastronomía y entretenimiento en nuestra televisión.