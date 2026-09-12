La comedia de terror "La maldición de Widow's Bay" y el drama hospitalario "The Pitt" destacan como los favoritos a los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se celebrarán el lunes en Los Ángeles.
El lunes se celebran los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión
"La maldición de Widow's Bay" y el drama hospitalario "The Pitt" destacan como los favoritos de estos premios considerados los Óscar de la televisión.
Durante el fin de semana se entregaron los premios de las categorías técnicas, como la antesala de los galardones principales que se repartirán el lunes en Los Ángeles.
Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy.
Domingos de setiembre y octubre "Ver el mundo arder" se presenta en el Teatro Stella
"The Pitt" llega con 25 nominaciones, seguida por la comedia "Hacks" con 24.
En la entrega de las primeras estatuillas la semana pasada se impuso "La maldición de Widow's Bay" con ocho Emmys, en su mayoría de categorías técnicas.
Mariska Hargitay, la veterana estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", será la anfitriona de la gala de los considerados Óscar de la televisión.
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
"La diplomática"
"La edad dorada"
"El caballero de los Siete Reinos"
"Paradise"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Caballos lentos"
"Amigos y vecinos"
MEJOR SERIE DE COMEDIA
"Abbott Elementary"
"El oso"
"Hacks"
"Margo tiene problemas de dinero"
"Nadie quiere esto"
"Only Murders in the Building"
"Terapia sin filtro"
"La maldición de Widow's Bay"
MEJOR MINISERIE
"All her fault"
"La bestia en mí"
"Bronca"
"DTF St. Louis"
"Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
MEJOR ACTOR PRINCIPAL, DRAMA
Sterling K. Brown, "Paradise"
Gary Oldman, "Caballos lentos"
Mark Ruffalo, "Task: Unidad especial"
Rufus Sewell, "La diplomática"
Noah Wyle, "The Pitt"
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, DRAMA
Carrie Coon, "La edad dorada"
Chase Infiniti, "Los testamentos"
Keri Rusell, "La diplomática"
Rhea Seehorn, "Pluribus"
Zendaya, "Euforia"
MEJOR ACTOR DE COMEDIA
Yahya Abdul-Mateen II, "Wonder Man"
Steve Carrell, "Rooster"
Matthew Rhys, "La maldición de Widow's Bay"
Jason Segel, "Terapia sin filtro"
Martin Short, "Only Murders in the Building"
MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA
Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
Ayo Edebiri, "El Oso"
Elle Fanning, "Margo tiene problemas de dinero"
Lisa Kudrow, "The Comeback"
Jean Smart, "Hacks"
MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Riz Ahmed, "El señuelo"
Jason Bateman, "Black Rabbit"
Charlie Hunnam, "Monstruo: La historia de Ed Gein"
Oscar Isaac, "Bronca"
Matthew Rhys, "La bestia en mí"
MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Claire Danes, "La bestia en mí"
Sally Field, "Criaturas luminosas"
Carey Mulligan, "Bronca"
Sarah Pidgeon, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
Sarah Snook, "All her fault"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, DRAMA
Patrick Ball, "The Pitt"
Billy Crudup, "The Morning Show"
Shawn Hatosy, "The Pitt"
Gerran Howell, "The Pitt"
Jack Lowden, "Caballos lentos"
Tom Pelphrey, "Task: Unidad especial"
Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, DRAMA
Taylor Dearden, "The Pitt"
Fiona Dourif, "The Pitt"
Allison Janney, "La diplomática"
Katherine LaNasa, "The Pitt"
Sepideh Moafi, "The Pitt"
Julianne Nicholson, "Paradise"
Karolina Wydra, "Pluribus"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, COMEDIA
Colman Domingo, "Las cuatro estaciones"
Paul W. Downs, "Hacks"
Harrison Ford, "Terapia sin filtro"
Nick Offerman,"Margo tiene problemas de dinero"
Stephen Root, "La maldición de Widow's Bay"
Michael Urie, "Terapia sin filtro"
Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, COMEDIA
Dale Dickey, "La maldición de Widow's Bay"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Janelle James, "Abbott Elementary"
Kate O'Flynn, "La maldición de Widow's Bay"
Michelle Pfeiffer, "Margo tiene problemas de dinero"
Megan Stalter, "Hacks"
Jessica Williams, "Terapia sin filtro"
SERIES CON MÁS NOMINACIONES:
"The Pitt" - 25
"Hacks" - 24
"La maldición de Widow's Bay" - 19
"Pluribus" - 18
"Bronca" - 16
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