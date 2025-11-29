Una persona fue atropellada por el tren en un cruce con barrera de Paso Molino

El Ministerio de Transporte informó que este sábado de mañana, sobre la hora 10, en Paso Molino, una persona cruzó el paso a nivel con barrera, luces y sonido activos en el momento que pasaba el tren del Ferrocarril Central rumbo al puerto de Montevideo.
La persona fue atropellada por el tren, que de inmediato detuvo la marcha. Al lugar concurrió personal policial y médico, que procedió al traslado de urgencia a un centro de salud.
El Ministerio informa que el tren venía cargado y hacía el viaje de norte a sur.
“Los equipos de seguridad y las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente”, dice el comunicado del Ministerio de Transporte.
Foto: enviada a Subrayado este sábado de mañana. Tren detenido en cruce a nivel.
