RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Una persona fue atropellada por el tren en un cruce con barrera de Paso Molino

El accidente con el tren ocurrió este sábado de mañana, en un cruce con barrera, luces y sonido en Paso Molino. La persona que atropellada fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

tren-ferrocarril-central-archivo
Tren-Accidente-paso-Moloini

El Ministerio de Transporte informó que este sábado de mañana, sobre la hora 10, en Paso Molino, una persona cruzó el paso a nivel con barrera, luces y sonido activos en el momento que pasaba el tren del Ferrocarril Central rumbo al puerto de Montevideo.

La persona fue atropellada por el tren, que de inmediato detuvo la marcha. Al lugar concurrió personal policial y médico, que procedió al traslado de urgencia a un centro de salud.

El Ministerio informa que el tren venía cargado y hacía el viaje de norte a sur.

nos encontramos con una escena dantesca, dijo jefe de policia de canelones sobre el triple homicidio en 18 de mayo
Seguí leyendo

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo

“Los equipos de seguridad y las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente”, dice el comunicado del Ministerio de Transporte.

Foto: enviada a Subrayado este sábado de mañana. Tren detenido en cruce a nivel.

Tren-Accidente-paso-Moloini
Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
Está requerido

Buscan al conductor que atropelló y mató a un hombre en Conciliación: fueron a su casa y no estaba

Te puede interesar

A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir, dijo Carlos Negro tras incautar 414 kilos de pasta base video
CASI 3 MILLONES DE DOSIS, DIJO LA POLICÍA

"A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir", dijo Carlos Negro tras incautar 414 kilos de pasta base
Pasta base incautada por la Policía en Paysandú y uno de los detenidos. Foto: Ministerio del Interior. video
Y UN KILO DE COCAÍNA

Policía incautó más de 400 kilos de pasta base en Paysandú: dos detenidos y uno más requerido
Imputaron con prisión a los dos detenidos por los 414 kilos de pasta base incautados en Paysandú
PRISIÓN PREVENTIVA HASTA MAYO DE 2026

Imputaron con prisión a los dos detenidos por los 414 kilos de pasta base incautados en Paysandú

Dejá tu comentario