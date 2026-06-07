RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo con mucha nubosidad, húmedo e inestable con lluvias aisladas

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que la temperatura máxima en el área metropolitana será de 18° y la mínima de 14°.

lluvia-viento-frio-tiempo-13jpg

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con mucha nubosidad, lluvias y lloviznas aisladas.

La mañana se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias aisladas en el norte.

La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a llover en la noche sobre la costa sureste.

domingo fresco a templado con neblinas y descenso de temperatura en la noche
Seguí leyendo

Domingo fresco a templado con neblinas y descenso de temperatura en la noche

En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 24° y la mínima de 14°.

En el sur, la mínima se ubicará en los 14° y la máxima llegará a los 20°.

En el este del territorio, la máxima será de 20° y la mínima de 12°.

En el oeste, la mínima se ubicará en los 14° y la máxima en los 22°.

El lunes comienza inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste y litoral.

La tarde seguirá fresca con mucha nubosidad persistiendo algunas lluvias aisladas en el sureste y este.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Investigan homicidio en Carrasco Norte: un hombre fue encontrado con varios disparos en la vía pública
CALLE 3 Y COSTA Y LARA

Investigan homicidio en Carrasco Norte: un hombre fue encontrado con varios disparos en la vía pública
Imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas
BARROS BLANCOS

Imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas
Motociclista que circulaba sin casco murió tras cruzar de senda, chocar contra un auto y salir despedido
CAMINO SIETE CERROS

Motociclista que circulaba sin casco murió tras cruzar de senda, chocar contra un auto y salir despedido

Dejá tu comentario