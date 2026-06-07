Domingo con mucha nubosidad, húmedo e inestable con lluvias aisladas

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con mucha nubosidad, lluvias y lloviznas aisladas.

La mañana se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias aisladas en el norte.

La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a llover en la noche sobre la costa sureste.

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En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 24° y la mínima de 14°.

En el sur, la mínima se ubicará en los 14° y la máxima llegará a los 20°.

En el este del territorio, la máxima será de 20° y la mínima de 12°.

En el oeste, la mínima se ubicará en los 14° y la máxima en los 22°.

El lunes comienza inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste y litoral.

La tarde seguirá fresca con mucha nubosidad persistiendo algunas lluvias aisladas en el sureste y este.