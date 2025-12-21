Domingo húmedo e inestable con una máxima de 27° en la capital, desmejora en la noche

Nubel Cisneros pronosticó un domingo húmedo con mucha nubosidad desmejorando en la noche.

El meteorólogo indicó que la mañana comienza templada y húmeda con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona noreste.

La tarde continuará pesada, húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche con lluvias.

En la zona norte y oeste del país, la temperatura máxima alcanzará los 34°, mientras que la mínima se ubicará en los 20°.

En el sur, la mínima será de 20° y la máxima de 30°.

En la zona este, la máxima llegará a los 28° y la mínima su ubicará en los 20°.

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.