PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo húmedo e inestable con una máxima de 27° en la capital, desmejora en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la jornada se presentará con mucha nubosidad. El lunes estará cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

nuboso-tormenta-cielo

El meteorólogo indicó que la mañana comienza templada y húmeda con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona noreste.

La tarde continuará pesada, húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche con lluvias.

En la zona norte y oeste del país, la temperatura máxima alcanzará los 34°, mientras que la mínima se ubicará en los 20°.

En el sur, la mínima será de 20° y la máxima de 30°.

En la zona este, la máxima llegará a los 28° y la mínima su ubicará en los 20°.

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

