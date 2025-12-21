Nubel Cisneros pronosticó un domingo húmedo con mucha nubosidad desmejorando en la noche.
Domingo húmedo e inestable con una máxima de 27° en la capital, desmejora en la noche
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la jornada se presentará con mucha nubosidad. El lunes estará cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
El meteorólogo indicó que la mañana comienza templada y húmeda con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona noreste.
La tarde continuará pesada, húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche con lluvias.
En la zona norte y oeste del país, la temperatura máxima alcanzará los 34°, mientras que la mínima se ubicará en los 20°.
En el sur, la mínima será de 20° y la máxima de 30°.
En la zona este, la máxima llegará a los 28° y la mínima su ubicará en los 20°.
El lunes comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
