Domingo húmedo e inestable con tormentas y lluvias aisladas, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó un domingo templado con aumento de nubosidad, tormentas y lluvias aisladas.

La mañana comienza templada con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche por el oeste con descenso de temperatura.

En la zona norte del país la temperatura máxima será de 36° y la mínima de 16°.

Seguí leyendo El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar

En el sur y este, la mínima se ubicará en los 16° y la máxima en los 32°.

En el oeste la máxima llegará a los 34° y la mínima descenderá hasta los 16°.

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este. En las primeras horas se mantendrá inestable la zona.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo ligeramente nublado.