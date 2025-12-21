RECIBÍ EL NEWSLETTER
Advierten sobre floración de cianobacterias en la Laguna del Sauce: "Tiende a sostenerse o incluso a incrementarse"

El Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Maldonado y OSE emitieron un comunicado en el que indican que las cianobacterias se extienden por todo el cuerpo principal de la laguna y también alcanzan al sub-sistema Laguna de los Cisnes, con variaciones en las zonas de acumulación según los vientos predominantes.

Cianobacterias-enero-foto-redes

El comunicado emitido por el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Maldonado y OSE señala que su distribución actual se extiende por todo el cuerpo principal de la laguna y también alcanza al sub-sistema Laguna de los Cisnes, con variaciones en las zonas de acumulación según los vientos predominantes.

"Se estima que esta situación tiende a sostenerse, o incluso a incrementarse durante los próximos días por las condiciones climáticas", agrega.

La Intendencia de Maldonado monitorea la zona de la playa de la Laguna del Sauce donde se ubica el puesto de guardavidas y coloca la bandera sanitaria de acuerdo al protocolo del MA vigente, por lo que no se podrá ingresar al agua.

Las autoridades aconsejan evitar el uso recreativo en las áreas donde se encuentran las cianobacterias, el uso del agua de la laguna para darle a animales, ya sea de forma directa o de forma indirecta sin tratamiento adecuado, el uso del agua de la laguna para riego de alimentos y el consumo de pescado entero (con vísceras) proveniente de la laguna.

"La calidad del agua que es distribuida por OSE desde la usina de Laguna del Sauce no presenta afectación y es apta para el consumo humano. El proceso de potabilización en la usina de Laguna del Sauce, se mantiene en condiciones de funcionamiento tales que aseguran la adecuada calidad en el suministro. Además, la usina cuenta con capacidad para incorporar tratamientos complementarios para hacer frente a los eventuales riesgos biológicos, hidrológicos y físico-químicos que pudieran derivar de la presencia de las floraciones", señala el comunicado.

Mediante el Programa Interinstitucional de Monitoreo de Calidad de Agua, con participación de OSE, Ministerio de Ambiente (MA) y UdelaR (CURE), se realiza un seguimiento continuo de la evolución del sistema a través de muestreos de campo y de análisis de imágenes satelitales.

Comunicado Cianobacterias Laguna del Sauce (2)

