Documento interno ofrece argumentos a jerarcas del gobierno y legisladores del FA para defender el presupuesto

Un documento interno, que circula entre jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio ( FA ), ofrece argumentos y lineamientos políticos a dirigentes de la coalición de izquierda para defender el proyecto de ley de presupuesto.

El documento, al que accedió Subrayado, comienza con lo que llama un “síntesis política conceptual” en la que menciona “tres ejes coyunturales” a tener en cuenta “esta semana”, cuando se comienza a debatir el presupuesto en el Parlamento,

“1- El programa del Frente Amplio marca un rumbo, un trazo. Los compromisos de campaña son nuestro plan de gobierno. Es lo que pretendemos cumplir”.

“2- Cuando realizamos las propuestas (11 de septiembre 2024, Colonia) el déficit fiscal anunciado por el gobierno era 2.8 del PBI, (pero) a agosto de 2025 es de 4:2 % del PBI; son aproximadamente 900 millones de dólares menos en caja. A pesar de esto, vamos cumplir con nuestros compromisos al 2029”.

“3- Es por esto que se elaboró un prepuesto responsable. No podemos jugar la suerte de nuestra gente”.

“Sensibilidades políticas”

Más adelante el documento le indica a jerarcas, legisladores y dirigentes que “el presupuesto está guiado por cinco grandes sensibilidades políticas”, y las detalla:

“1- La responsabilidad y sostenibilidad fiscal (a partir de una herencia económica desconocida que deriva en el mayor déficit fiscal de las últimas tres décadas)”.

“2- El desarrollo económico con equidad territorial para una mayor prosperidad (con importantes obras de infraestructura y transporte)”.

3- “La justicia tributaria y distributiva (con la incorporación de ajustes tributarios a las grandes trasnacionales y a las ganancias de capital en el exterior, pero no incluyendo tributos al trabajo)”.

4- “El combate a la desigualdad social (con importantes recursos destinados a la primera infancia, la gente en situación de calle, los salarios sumergidos, la salud y la vivienda)”.

5- “La apuesta a la convivencia pacífica (con programas de alto impacto en seguridad)”.

“Para la defensa de los ajustes tributarios”

Otro capítulo de este documento con directivas para defender el presupuesto refiere a los cambios tributarios propuestos.

El subtítulo es, precisamente, “para la defensa de los ajustes tributarios”, y se indica que “en el presupuesto se proponen medidas para corregir inconsistencias del sistema impositivo y adoptar estándares internacionales, incluyendo la incorporación de un tributo mínimo global para grandes multinacionales (más de 750 millones de dólares de facturación) y la equiparación del tratamiento tributario de ganancias de capital locales y del exterior”.

Y agrega que “en términos políticos, conviene tener en cuenta que:

-Estas modificaciones impositivas se enmarcan en el principio de justicia tributaria, para que pague más el que tenga más.

-Estos tributos son al capital y no al trabajo, detalle no menor.

-En el caso del tributo a las ganancias de capital en el exterior se aplica al capital especulativo o rentista, y no al productivo.

-Esos tributos, además, buscan corregir una injusticia en el tratamiento tributario, porque las ganancias de capital locales ya están gravadas, a diferencia de las que se obtienen en el exterior”.

El documento completo que circula en el gobierno y el Frente Amplio: