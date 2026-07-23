El sindicato de docentes del IPA (formación en educación), en conjunto con los estudiantes, ocupan este jueves el edificio central de la avenida del Libertador, y realizan un paro a nivel nacional de 24 horas.
Docentes y estudiantes ocupan el IPA y hacen paro durante todo el día a nivel nacional
El sindicato de docentes del IPA ocupa este jueves el edificio central de la avenida del Libertador. Reclaman más presupuesto y rechaza el plan de titulación del Codicen.
Cecilia Klein, presidenta del sindicato docente, dijo que el paro y la ocupación es “en rechazo al plan de titulación que propone el Codicen”, y por la Rendición de Cuentas.
En este sentido dijo que la falta de incrementos presupuestales “tiene repercusión directa” y habló de “menos grupos y peores condiciones de estudio”.
“Entonces entendemos que si esto es una prioridad para el gobierno, debe verse reflejada en el presupuesto”, reclamó.
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