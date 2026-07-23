Docentes y estudiantes ocupan el IPA y hacen paro durante todo el día a nivel nacional

El sindicato de docentes del IPA (formación en educación), en conjunto con los estudiantes, ocupan este jueves el edificio central de la avenida del Libertador, y realizan un paro a nivel nacional de 24 horas.

Cecilia Klein, presidenta del sindicato docente, dijo que el paro y la ocupación es “en rechazo al plan de titulación que propone el Codicen”, y por la Rendición de Cuentas.

En este sentido dijo que la falta de incrementos presupuestales “tiene repercusión directa” y habló de “menos grupos y peores condiciones de estudio”.

“Entonces entendemos que si esto es una prioridad para el gobierno, debe verse reflejada en el presupuesto”, reclamó.

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